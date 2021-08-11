Дожди с грозами ожидаются в Томской области 12 августа

В четверг, 12 августа, по Томской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные дожди, ливни и усиление ветра 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с получением данного прогноза жителей области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

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