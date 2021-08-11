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Томский драмтеатр получил 10 млн рублей на новое оборудование

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Губернатор Сергей Жвачкин выделил Томскому областному драматическому театру 10 миллионов рублей на приобретение нового звукового и светового оборудования, сообщает пресс-служба администрации региона.

Сегодня, 11 августа, в театре пройдет прием новой аппаратуры и оргтехники. Остальное оборудование должно поступить в главный театр региона в сентябре.

Напомним, в этом году театр драмы отмечает 170-летний юбилей. Последний раз звуковая стационарная аппаратура менялась в театре почти четверть века назад, в 1997 году.

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