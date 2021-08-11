Пассажиры «Толмачево» не могут вылететь из Новосибирска третьи сутки из-за пожаров в Якутии
11 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: John McArthur on Unsplash
Десятки пассажиров аэропорта «Толмачево» не могут вылететь из Новосибирска третьи сутки из-за пожаров в Якутии. Самолеты до Иркутска, Читы и Абакана, Томск не летают, сообщает atas.info со ссылкой на «Вести Новосибирск».
Пассажиры рассказывают, что начали сформировывать новые рейсы, но время ожидания увеличивается.
Между тем авиакомпании сообщают, что задержек нет, в аэропорту ситуацию не комментируют. Транспортная прокуратура уже получила несколько жалоб от пассажиров и начала проверку. Специалисты выяснят, как соблюдаются права пассажиров в Толмачево.
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