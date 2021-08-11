Пассажиры «Толмачево» не могут вылететь из Новосибирска третьи сутки из-за пожаров в Якутии

Десятки пассажиров аэропорта «Толмачево» не могут вылететь из Новосибирска третьи сутки из-за пожаров в Якутии. Самолеты до Иркутска, Читы и Абакана, Томск не летают, сообщает atas.info со ссылкой на «Вести Новосибирск».

Пассажиры рассказывают, что начали сформировывать новые рейсы, но время ожидания увеличивается.

Между тем авиакомпании сообщают, что задержек нет, в аэропорту ситуацию не комментируют. Транспортная прокуратура уже получила несколько жалоб от пассажиров и начала проверку. Специалисты выяснят, как соблюдаются права пассажиров в Толмачево.

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