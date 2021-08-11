«Кавзбои»-путешественники на «Золотой антилопе» посетили Томск

11 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

Во вторник, 10 августа, в Томске побывали «Кавзбои» — творческая команда путешественников, состоящая из музыкантов, художников, и фотографов.

Арт-экспедиция, как называют сами себя «Кавзбои, отправилась из Москвы 27 июля. В планах — добраться до Магадана за 45 дней, знакомясь по пути с российским городами и устраивая в них различные представления. Передвигаются путешественники на советском автобусе марки «КАвЗ» в сопровождении нескольких автомобилей. Одна из участниц команды, художница Вероника Баландинская, расписывает автобус баллончиками прямо во время путешествия

Наш город стал одиннадцатым по счету на пути «Москва-Магадан». Туристический информационный центр, встречавший гостей, организовал для них небольшую экскурсию по Томску. Томск «Кавзбоям» понравился, особенно хвалили круассаны, которые готовят во одной из городских пекарен, — «они даже лучше, чем во Франции».

«Томск очаровательный, очень самобытный. Жителям большого города нравятся такие городки. Мы, приезжие, ценим деревянную архитектуру. В Москве, чтобы найти историческое здание, нужно покопаться, позастроили же все. Эти коробки (квартиры — прим.авт.) в Москве, несмотря на внешнее великолепие, внутри отднотипные. Поэтому томичам нужно воспитывать любовь к городу и беречь ее», — говорят путешественники.

Один из организаторов арт-экспедиции Саша Холодный отметил, что в Томске, как и в других российских городах, нет зоны кемпинга. Автотуризм в стране совсем не развит, и это большой минус.

«Во всем мире существует автотуризм, он позволяет сделать много полезных вещей: наполнить казну государства, перераспределить денежные средства — не дать вывести деньги заграницу, развивать патриотизм у людей. Россияне не путешествуют на машине. Поэтому одна из наших целей - показать, что нужно путешествовать по своей стране. Но для этого в центре города должен быть кемпинг. В Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе таких несколько. За маленькие деньги люди могут останавливаться даже в исторической части города», — сказал Саша Холодный.

В каждом городе маршрута «Кавзбоев» должны проходить встречи и совместные выступления с местными музыкантами. Но из-за ограничений в связи с пандемией полностью реализовать планы арт-экспедиции не удалось. С музыкальной группой получилось выступить только в первых городах маршрута. С выставками тоже пока не сложилось из-за тех же ограничений. Но команда не оставляет надежд реализовать все задуманное в будущем, когда обстановка нормализуется.

Текст, фото: Анастасия Нейзлер

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