УФАС намерено оштрафовать «Томскводоканал» за апрельское отключение воды в половине жилфонда Томска

Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской область возбудило административное дело против ООО «Томскводоканал», которое в апреле в отсутствии аварий на 2,5 суток отключило подачу холодной воды в половине жилого фонда Томска, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу ведомства Вадима Алиева.

«В законодательных актах предусмотрен период, когда может прекращаться поставка воды. В данном случае „Томскводоканал“ значительно его превысил. Кроме того он не был связан с проведением работ вследствие аварий. Это были плановые работы, за которые просто сообщили за два месяца. По нашему мнению этих обстоятельств недостаточно для отключения водоснабжения на территории Томска», — сказал Алиев.

По его словам, в действиях «Томскводоканала» имеются признаки злоупотребления доминирующим положением. Томское УФАС возбудило в отношении ресурсоснабжающей организации административное дело по ст. 14.31 КоАП РФ, организации грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Напомним, с 23 по 25 апреля для проведения большого комплекса ремонтно-восстановительных работ ООО «Томскводоканал» отключил магистральный водовод N9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска. Для населения был организован подвоз воды.

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