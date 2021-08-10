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Сильные дожди с грозами ожидаются в Томске и области 11 августа

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В среду, 11 августа, местами по Томску и области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с получением данного прогноза ГУ МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

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