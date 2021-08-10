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В районе площади Южной в Томске заработал пешеходный переход

Городское благоустройство, Дороги, Томские новости, Томск пешеходный переход благоустройство Южная дорога В районе площади Южной в Томске заработал пешеходный переход

В Томске заработал пешеходный переход, соединяющий ул. Мокрушина и ул. 19 Гвардейской Дивизии, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, накануне светофоры на этом объекте перевели из тестового мигающего режима в рабочий.

К объекту подрядчик администрации приступил в конце июля. За это время специалисты проложили кабели, установили стойки для светофоров, заасфальтировали подход к пешеходному переходу со стороны пл. Южной и островок безопасности, выполнили дорожную разметку.

«В ближайшее время мы должны подобрать оптимальный режим работы светофоров, чтобы не создавать препятствий для выезда транспорта с Мокрушинского переезда и Богашевского тракта на ул. Красноармейскую. Также необходимо учитывать разворот троллейбусов на кольце», — рассказал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.

В настоящий момент подрядчик завершает объект — устанавливает недостающие секции ограждения и приводит в порядок газон. Все работы на этом объекте будут проведены за счет имеющихся у муниципалитета контрактов.

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