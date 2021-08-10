«Ростелеком» запустил бесплатный интернет еще в четырех селах Томской области

10 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил еще четыре точки доступа Wi-Fi в деревнях Михайловка и Феоктистовка Асиновского района, а также в селах Новоильинка и Малобрагино Шегарского района Томской области. Бесплатный беспроводной интернет для жителей оператор организовал по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), сообщает пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком».

Проект УЦН реализуется Томским филиалом «Ростелекома» в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек. Базовые станции устанавливаются таким образом, чтобы в зону охвата сигнала попадали административные здания, больницы, школы или сельские клубы. Точки Wi-Fi расположены так, чтобы обеспечивать круговое покрытие в радиусе до 100 метров и более, интернет доступен пользователям на скорости до 10 Мбит/с.

«Развитие современных технологий не стоит на месте, и мы делаем все, чтобы сельские жители в небольших и труднодоступных селах могли пользоваться цифровыми сервисами. Скорости интернета, которую обеспечивает точка доступа, вполне достаточно, чтобы пользоваться порталом госуслуг, оформлять социальные выплаты, записываться на прием к врачу или просто общаться с друзьями и родными по видеосвязи. Это позволяет людям решать многие вопросы без поездок в областной или районный центр, что важно в сложившейся эпидемиологической обстановке», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

За первое полугодие 2021 года оператор проложил 236 километров волоконно-оптических сетей связи, что позволит до конца нынешнего года ввести в эксплуатацию еще 15 точек доступа в интернет и завершить проект. Семь из них расположены в труднодоступной местности, поэтому провайдер подключит их по спутниковым технологиям. Общественный Wi-Fi по программе УЦН появится в малочисленных селах и деревнях Асиновского, Верхнекетского, Каргасокского, Парабельского, Тегульдетского, Чаинского районов области.

С 2015 года — начала реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Томской области — социальный интернет уже стал доступен в 90 малочисленных населенных пунктах из 105 запланированных по федеральной программе на территории региона.

Получить более подробную информацию о том, как подключиться к бесплатной точке доступа Wi-Fi, можно на сайте «Ростелекома».

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