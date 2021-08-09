Проект «Школьный учитель» помогает подготовить педагогов для образовательных учреждений региона

9 августа 2021 / Партнерский материал

Ежегодно от 30 до 50 человек проходят переобучение в томских вузах и техникумах в очном и дистанционном форматах. С начала 2021 года центры занятости направили на профессиональные курсы 20 человек.

Биологи, экономисты, менеджеры, специалисты по связям с общественностью прошли переподготовку по программам «Педагогика и методика дошкольного образования», «Математика и физика», «Обществознание» и др. На работу вышли учителя в школы Стрежевого, Каргасокского и Чаинского районов, воспитатели — в детские сады Асиновского и Шегарского районов.

«Соискателям, имеющим высшее непедагогическое образование и желающим работать в школах, детских садах, в системе профессионального образования, предлагается обучение с дальнейшим трудоустройством в образовательные организации Томской области. Для каждого составляется индивидуальная программа обучения в зависимости от уровня его начальной подготовки, имеющегося образования и квалификации», — пояснила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

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