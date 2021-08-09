По факту гибели томской альпинистки в горах Северной Осетии проводится проверка

В Северной Осетии проводится проверка по факту гибели в горах альпинистки из Томска, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

«5 августа 2021 года примерно в 11 часов при восхождении на гору на перевале Сталь-Южный в Алагирском районе республики группа из пяти человек попала под камнепад. В результате 23-летняя жительница города Томска получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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