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Ушел из жизни бывший директор СХК Геннадий Хандорин

Атомная энергетика, Некрологи, Предприятие, Предприятия Томска и области, Томские новости, СХК атомная промышленность Северск ветеран атомная промышленность Хандорин Ушел из жизни бывший директор СХК Геннадий Хандорин

В субботу, 7 августа, на 89-м году после продолжительной болезни ушел из жизни Геннадий Петрович Хандорин, ветеран атомной промышленности, почетный житель города Северска, доктор технических наук, генеральный директор Сибирского химического комбината с 1990 по 2000 год, сообщает пресс-служба СХК.

Руководство и коллектив АО СХК выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Хандорина.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Геннадий Хандорин в 1956 году окончил физико-технический факультет Томского политехнического института. Практическую деятельность начал в 1956 году на Сибирском химическом комбинате, пройдя все ступени своего творческого и производственного роста: инженер, начальник смены цеха, начальник производства, начальник сублиматного цеха.

В 1965–1972 гг. — директор сублиматного завода.

В 1972–1980 гг. — директор химико-металлургического завода.

В 1980 году был переведен в Москву заместителем главного инженера Главка управления Министерства среднего машиностроения.

В 1985–1990 гг. — генеральный директор Томского нефтехимического комбината.

В 1990–2000 гг. — генеральный директор СХК.

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