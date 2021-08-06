Томский облсуд оправдал обвиняемого по первому в России делу о «ворах в законе»

Томский областной суд в четверг, 5 августа, вынес оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Вынесен оправдательный приговор на основании вердикта присяжных», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, в 2019 году в Томске задержали «вора в законе», ему инкриминировали ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

В августе 2020 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Информированный источник уточнял агентству, что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как «Коля Томский». Статус «вора в законе» он получил в 2013 году.

2 августа 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт по данному уголовному делу.

Это дело о занятии высшего положения в преступной иерархии было первым в России.

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