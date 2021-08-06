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Томские пожарные спасли из задымленного погреба пожилую женщину

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Томские пожарные спасли пожилую женщину, которая отравилась продуктами горения при просушке погреба, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о том, что в деревне Магадаево Томского района из погреба идет дым, а внутри может находиться женщина в поступило пожарно-спасательную службу в пятницу, 6 августа, в 10:47. На место были направлены спасатели.

В сильно задымленном погребе была обнаружена женщина. Пожарные извлекли пострадавшую на поверхность и передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, 67-летняя женщина развела огонь в металлической бочке для просушки погреба.

МЧС России напоминает: разведение огня для просушки погребов может привести к несчастным случаям.

При обнаружении в погребе человека без сознания нельзя спускаться вниз. Необходимо как можно скорее позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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