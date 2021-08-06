«Томский дворик»: томичи могут выбрать лучший двор и цветник

6 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В пятницу, 6 августа, стартовало онлайн-голосование за лучший объект «Томского дворика». В рамках 25-летия конкурса горожане могут выбрать лучший объект в двух популярных номинациях: «Двор образцового содержания» и «Лучший цветник, клумба», сообщает прее-служба администрации Томска.

За Гран-при поборются дворы на ул. Нефтяной, 7, ул. Карла Ильмера, 10/3, пер. Нечевском, 24 и ул. Иркутский тракт, 91. Главную награду конкурса также может получить один из цветников на ул. Тверская, 18, ул. Елизаровых, 4, ул. 79. Гв. Дивизии, 11 и ул. Ивана Черных, 129/1.

Онлайн-голосование пройдет с 6 по 10 августа 2021 года. Отдать свой голос может любой томич старше 14 лет, перейдя по ссылке.

Объектам, набравшим наибольшее количество голосов, будет присуждено Гран-При конкурса.

На протяжении 25 лет участники конкурса «Томский дворик» помогают обустраивать скверы и парки, создают цветники и клумбы, безопасные и яркие детские площадки, делают уютными дворы и подъезды.

В 2021 году на конкурс подали 577 заявок. Самой многочисленной уже традиционно стала номинация «Лучший цветник, клумба» — 262 заявки. Новая номинация «Стрит-арт — фотозона» собрала в этом году 14 участников.

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