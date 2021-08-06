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Участок улицы Герцена в Томске закроют для проезда до 10 сентября

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С 10 часов 7 августа до 24 часов 10 сентября участок ул. Герцена от ул. Киевской до ул. Тверской будет закрыт для движения автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Здесь бригады АО «ТомскРТС» ведут работы по капитальному ремонту тепломагистрали № 2Г с полной заменой изношенной строительной части и трубопровода. Объехать ремонтируемый участок можно будет по ул. Карташова и пр. Фрунзе.

Напомним, с 9 часов 7 августа до 24 часов 27 августа движение транспорта приостановлено по ул. Гоголя на отрезке от пер. Нечевского до ул. Гоголя. Здесь также работают теплоэнергетики.

Также в понедельник, 9 августа, с 9 до 23 часов будет действовать ограничение движения техники по ул. Матросова в районе дома №3. Здесь специалисты ИП Углицкий выполнят мероприятия по организации отведения поверхностных и талых вод.

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