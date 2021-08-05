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«Ночь абитуриента» в ТГУ пройдет в режиме онлайн

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Традиционная «Ночь абитуриента» состоится в Томском госуниверситете на следующей неделе, 10 августа, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году «Ночь» снова пройдет онлайн. Посмотреть трансляцию смогут все желающие — в группе «ВКонтакте» и на YouTube-канале ТГУ.

Зрители увидят интеллектуально-юмористическое шоу c приглашенными гостями — ректором, абитуриентом, выпускником и ответственным секретарем приемной комиссии ТГУ.

Иногородние абитуриенты смогут познакомиться с Томском во время «распаковки» — серии онлайн-экскурсий по знаковыми местам города и университетского кампуса.

«Ночь» завершится DJ-сетом на крыше Научной библиотеки ТГУ.

Также в «Ночь абитуриента» приемная комиссия университета принимает заявления-согласия на зачисление до самого окончания мероприятия. Проверить статус своего заявления-согласия на зачисление абитуриенты могут в личном кабинете.

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