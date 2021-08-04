Тело 20-летнего мужчины обнаружено в строящемся здании в Томске, проводится проверка

4 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске проводится проверка по факту обнаружения тела молодого человека в строящемся здании, сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

По предварительным данным, утром 3 августа при обходе строящегося здания в Кировском районе Томска охранник обнаружил тело 20-летнего молодого человека без признаков жизни. Установлено, что погибший подрабатывал на данном объекте разнорабочим. При осмотре тела погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током.

Следователи СО по Кировскому району Томска устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертизы, проводятся опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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