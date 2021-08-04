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Главврачом больницы №3 в Томске назначен Вадим Бойков

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Награды и назначения, Томские новости, Томск главный врач больница Жвачкин медицина Бойков Главврачом больницы №3 в Томске назначен Вадим Бойков

Губернатор Сергей Жвачкин назначил главным врачом томской клинической больницы №3 им. Б.И. Альперовича Вадима Бойкова, ранее работавшего в должности первого заместителя начальника облздрава, сообщает пресс-служба администрации региона.

Вадим Бойков родился в 1985 году в Юрге. В 2008 году окончил Томский военно-медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 2015 по 2021 годы занимал должность заместителя начальника департамента здравоохранения, последние четыре года — в должности первого заместителя. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья СибГМУ, Вадим Бойков отмечен благодарностью министра здравоохранения РФ.

Предыдущий главврач больницы №3 Андрей Кошель в ноябре 2020 года скончался от тяжелых осложнений COVID-19.

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