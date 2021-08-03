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Томская теннисистка выиграла «золото» на турнире в Сочи

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Спортсменка томского клуба «Чемпион» Виктория Самарина выиграла «золото» в смешанном парном разряде на теннисном турнире памяти Сергея Лукашина, который накануне завершился в Сочи, сообщает пресс-служба областной администрации.

Томичка выступила вместе с Ильей Гришковым из Новокузнецка в возрастной группе среди спортсменов до 17 лет. Юные теннисисты выиграли четыре матча и завоевали первое место. Всего за медали боролись 16 пар из разных регионов страны.

«Виктория Самарина вместе с Ильей Гришковым выиграли парный смешанный у нас в Томске на „Золотом Кубке“ двумя неделями раньше, а в Сочи получился золотой дубль! Вике в этом году везет в парном разряде — она заняла 4 место на первенстве России среди девушек до 15 лет. Спортсмены говорят, что „пару“ играть намного проще, ведь всегда можно рассчитывать на поддержку партнера», — рассказала представитель федерации тенниса Томской области Анастасия Горелова.

Виктория Самарина занимается в клубе «Чемпион» под руководством Кирилла Воронина.

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