Поликлиника в томском микрорайоне Спичфабрика получит дополнительные помещения

3 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Во вторник, 3 августа, на 11-м собрании городской Думы администрация Томска представила проект решения по передаче муниципальных нежилых помещений площадью более 400 кв.м, расположенных по адресу ул. Репина, 12, поликлинике в микрорайоне Спичфабрика, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ранее помещения находились в пользовании УМП «Томскфармация», но в 2021 году были переданы в муниципальную казну по причине отсутствия потребности в их использовании для нужд предприятия.

В 2013 году администрация Томска уже передала поликлиническому отделению №3 ОГБУЗ «МСЧ №2» часть помещений на ул. Репина, 12. За это время микрорайон значительно вырос. Жители Октябрьского района неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой найти более просторное помещение для поликлиники.

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