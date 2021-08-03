18+
18+

Поликлиника в томском микрорайоне Спичфабрика получит дополнительные помещения

Власть, Дума Томска, Медицина и здоровье, Томские новости, Поликлиника микрорайон Спичфабрика администрация жители Томск Октябрьский район Поликлиника в томском микрорайоне Спичфабрика получит дополнительные помещения

Во вторник, 3 августа, на 11-м собрании городской Думы администрация Томска представила проект решения по передаче муниципальных нежилых помещений площадью более 400 кв.м, расположенных по адресу ул. Репина, 12, поликлинике в микрорайоне Спичфабрика, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ранее помещения находились в пользовании УМП «Томскфармация», но в 2021 году были переданы в муниципальную казну по причине отсутствия потребности в их использовании для нужд предприятия.

В 2013 году администрация Томска уже передала поликлиническому отделению №3 ОГБУЗ «МСЧ №2» часть помещений на ул. Репина, 12. За это время микрорайон значительно вырос. Жители Октябрьского района неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой найти более просторное помещение для поликлиники.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Авиакомпания «СиЛА» выплатила по 100 тыс. руб. пассажирам Ан-28, жестко приземлившегося в Томской области

19 июля 2021
Томские новости

В Томске прошел двухдневный интенсив от Института моды Beinopen

16 июля 2021
Томские новости

Северчанка оплатила долг дочери, чтобы сохранить машину бывшего зятя

5 июля 2021
Томские новости

«Томское пиво» не видит рисков для своей деятельности из-за уголовного преследования основного акционера

6 июля 2021
Томские новости

Спикер гордумы Томска предложил увеличить штрафы за задержку подачи горячей воды

3 августа 2021
Томские новости

Всероссийский конгресс антропологов и этнологов открылся в Томске

6 июля 2021
Томские новости

Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми

26 июля 2021
Томские новости

Утром в Томске под колеса Lada Kalina попала женщина-пешеход

22 июля 2021
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсии по томским дворикам и Татарской слободе

3 августа 2021
Комментарии для сайта Cackle