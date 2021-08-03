Спикер гордумы Томска предложил увеличить штрафы за задержку подачи горячей воды

Председатель думы Томска Чингис Акатаев предложил и.о. мэра Томска Михаилу Ратнеру и думской комиссии по регламенту подготовить законопроект, который повысит штрафы за задержки восстановления коммунальных раскопок и подачи горячей воды, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

Выступая во вторник на очередном собрании гордумы, спикер заявил, что АО «ТомскРТС» за задержку возобновления горячего водоснабжения летом текущего года оштрафовали на 30 тыс. рублей.

«Но послушайте, что такое 30 тыс. рублей для такой организации? Пока не будет соразмерного наказания, не будет и изменения ситуации. Уверен, что областные коллеги (депутаты облдумы — ИФ), уже в новом составе, будут активно участвовать в этой работе не ради красивой картинки в телевизоре, а на благо томичей и всех жителей области», — сказал Акатаев.

Он также сообщил, что, по информации гордепартамента дорожной деятельности и благоустройства, в 2021 году в Томске проведено 1 тыс. 706 раскопок, большинство из них принадлежат «Томскводоканалу» и «ТомскРТС».

«На конец июля восстановлена 521 раскопка. Путем несложных расчетов получаем, что 1 тыс. 185 раскопок в городе еще не восстановлено. И будут ли они все восстановлены — большой вопрос. Учитывая опыт прошлых лет, есть большие сомнения», — отметил спикер гордумы.

Он добавил, что по качеству благоустройства и восстановлению дорожного полотна после раскопок есть вопросы как к ресурсоснабжающим организациям, так и к чиновникам, принимающим эти работы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: