Томичей приглашают на экскурсии по томским дворикам и Татарской слободе

3 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Известный томский гид Екатерина Кирсанова проведет на этой неделе две экскурсии для томичей — по томским дворикам и Татарской слободе. Об этом Екатерина сообщает в своем инстаграм-аккаунте.

В четверг, 5 августа, пройдет экскурсия «Томские дворики». Экскурсия начнется у Горного корпуса ТПУ и завершится в районе переулка Батенькова. Участники пройдут по дворам домов проспекта Ленина, мимо которых обычно проходят мимо, и смогут по-новому взглянуть на давно привычные места. Экскурсия длится около двух часов, поэтому по дороге группа отдохнет в одном из дворов.

Начало экскурсии «Томские дворики» в 18:30, сбор — у геологического корпуса ТПУ (ул. Советская, 73). Стоимость — 500 рублей.

В субботу, 7 августа, состоится экскурсия «Татарская слобода».

«Мы пройдем по историческому району города, посмотрим на его современный уклад и сравним его с той жизнью, который Татарская слобода жила сто лет назад. Когда здесь были свои бани, свои прачечные свои магазины — это был такой город в городе, со множеством особенностей. Ну и, конечно, посмотрим на сохранившиеся деревянные дома с богатейшей резьбой, поговорим о них», — рассказала Екатерина Кирсанова.

Начало экскурсии «Татарская слобода» в 10:00, сбор — у дома по ул. Татарской, 1. Стоимость экскурсии — 500 рублей.



Записаться на экскурсии можно в комментариях к этому посту или написав в директ экскурсоводу.

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