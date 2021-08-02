Молодые художники Томска могут принять участие в грантовом конкурсе музея «Гараж»

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2021 // Фото: garagemca.org

Музей современного искусства «Гараж» открыл прием заявок на грантовую программу для молодых художников, работающих в сфере актуального искусства, на 2021/2022 год, сообщается на сайте музея.

Эксперты выберут 15 победителей, каждый из них будет получать ежемесячную выплату на реализацию проектов в размере 50 тысяч рублей в течение года. Участие в конкурсе могут принять художники в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте Музея, приложив CV и портфолио, подробное описание проектов, над которыми планируется работа в течение года, а также их смету.

Подать заявку необходимо до 30 сентября включительно. Список победителей будет объявлен на сайте музея 10 ноября 2021 года.

Музей современного искусства «Гараж» основан в 2008 году, является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. Коллекция музея включает в себя более 500 тысяч единиц хранения, среди которых документальные материалы по истории современного искусства России с середины 1950-х годов до наших дней.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: