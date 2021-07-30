В Томске на три дня закроют проезд по ул. Салтыкова-Щедрина

30 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: @Will Porada on Unsplash

С утра субботы в связи с ремонтом трамвайных путей проезд автомобилей будет закрыт по ул. Салтыкова-Щедрина, сообщает пресс-служба администрации Томска.

С 9 часов 31 июля до 20 часов 3 августа подрядчик «Трамвайно-троллейбусного управления» проведет локальный ремонт трамвайных путей на участке от пер. Богашевского до ул. Колхозной. В этот период проезд транспорта здесь будет невозможен.



Также с 10 часов 2 августа до 24 часов 9 августа бригады АО «ТомскРТС» будут реконструировать участок тепломагистрали № 4. В связи с этим для проезда транспорта будет закрыта одна полоса ул. Шевченко на участке от ул. Елизаровых до выезда с АЗС при движении в сторону ул. Енисейской.

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