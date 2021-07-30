18+
18+

В Томске на три дня закроют проезд по ул. Салтыкова-Щедрина

Дороги, Томские новости, Томск ремонт сети трамвайные пути проезд В Томске на три дня закроют проезд по ул. Салтыкова-Щедрина

С утра субботы в связи с ремонтом трамвайных путей проезд автомобилей будет закрыт по ул. Салтыкова-Щедрина, сообщает пресс-служба администрации Томска.

С 9 часов 31 июля до 20 часов 3 августа подрядчик «Трамвайно-троллейбусного управления» проведет локальный ремонт трамвайных путей на участке от пер. Богашевского до ул. Колхозной. В этот период проезд транспорта здесь будет невозможен.

Также с 10 часов 2 августа до 24 часов 9 августа бригады АО «ТомскРТС» будут реконструировать участок тепломагистрали № 4. В связи с этим для проезда транспорта будет закрыта одна полоса ул. Шевченко на участке от ул. Елизаровых до выезда с АЗС при движении в сторону ул. Енисейской.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Все находившиеся в пропавшем в Томской области АН-28 живы

16 июля 2021
Томские новости

В Томске водитель Daewoo скончался после столкновения с другим автомобилем и столбом в Томске

22 июля 2021
Томские новости

Руководитель департамента финансов администрации Томска Ирина Ярцева покидает свой пост

16 июля 2021
Томские новости

В томское СИЗО пытались передать два телефона в мыле

28 июля 2021
Томские новости

В районе пл. Южной в Томске оборудуют пешеходный переход

30 июля 2021
Томские новости

В Томской области запустили чат-бота, который будет отвечать на вопросы о вакцинации

7 июля 2021
Томские новости

50 безработных жителей Томской области открыли свое дело при поддержке службы занятости

13 июля 2021
Томские новости

На трассе под Томском насмерть сбили пешехода

15 июля 2021
Томские новости

Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Томске

1 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle