18+
18+

Подросток утонул под Коммунальным мостом в Томске, проводится проверка

В Томске проводится проверка по факту гибели 15-летнего подростка, утонувшего в реке Томь под Коммунальным мостом, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 29 июля около 17 часов двое подростков 15-лет решили перейти реку Томь вдоль опор под Коммунальным мостом. На середине реки течением одного из мальчиков, который не умел плавать, снесло под воду, и он утонул. Поиски спасателей результатов не дали.

На данный момент произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В ходе проверки будет дана оценка и действиям должностных лиц администраций Кировского района, г. Томска, не установивших запрещающих знаков купания в реке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Обвиняемый в превышении полномочий глава Томского ОМС признал вину — следователи

7 июля 2021
Томские новости

Движение по пр. Фрунзе в Томске перекроют на 11 часов раньше запланированного

22 июля 2021
Томские новости

Более 20 мигрантов незаконно легализовали в Томской области через заключение фиктивных браков

8 июля 2021
Томские новости

Томские ученые помогли выявить у летучих мышей новые виды клещей, переносящихся опасные инфекции

27 июля 2021
Томские новости

В Томской области выбрали лучшего рыбака

19 июля 2021
Томские новости

Томские НКО получат субсидии за трудоустройство выпускников и инвалидов

14 июля 2021
Томские новости

Власти Томской области передадут 15 автомобилей для доставки врачей к пациентам

20 июля 2021
Томские новости

Орхидея-инопланетянин впервые зацвела в Ботаническом саду ТГУ

30 июля 2021
Томские новости

Премьер-министр встретился со студентами-стартаперами на форуме U-NOVUS

6 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle