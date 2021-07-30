Подросток утонул под Коммунальным мостом в Томске, проводится проверка

30 июля 2021 / Томский Обзор

В Томске проводится проверка по факту гибели 15-летнего подростка, утонувшего в реке Томь под Коммунальным мостом, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 29 июля около 17 часов двое подростков 15-лет решили перейти реку Томь вдоль опор под Коммунальным мостом. На середине реки течением одного из мальчиков, который не умел плавать, снесло под воду, и он утонул. Поиски спасателей результатов не дали.

На данный момент произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В ходе проверки будет дана оценка и действиям должностных лиц администраций Кировского района, г. Томска, не установивших запрещающих знаков купания в реке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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