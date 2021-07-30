«Ростелеком» подключил к оптике томский поселок Рассвет

30 июля 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи в поселке Рассвет Томского района с применением технологии GPON. Уже более 194 домохозяйств получили доступ к интернету со скоростью до 100 Мбит/сек, интерактивному телевидению Wink и другим цифровым сервисам компании.

GPON (Gigabit Passive Optical Network) — это современная технология доступа в интернет, которая предусматривает прокладку оптического кабеля непосредственно внутрь частного дома или квартиру клиента. Такой способ позволяет гарантировать надежную и безопасную передачу данных на высоких скоростях, а также дает возможность подключить сразу несколько услуг по одной линии.

«Поселок Рассвет находится в 30 километрах от областного центра, и интернет от “Ростелекома” у селян был и раньше, но доступ по медным линиям не давал возможности пользоваться современными цифровыми сервисами. С приходом оптоволокна жители могут не только подключить интернет на высокой скорости, но также смотреть киноновинки или любимые фильмы в высоком качестве, установить видеонаблюдение или датчики сервиса “Умного дома”», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Цифровой видеосервис Wink от «Ростелекома» — это интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр с большой коллекцией кино, сериалов, передач и спортивного контента, смотреть который можно и на экране домашнего телевизора, и на ноутбуке, планшете или смартфоне. В июле на мультимедийной платформе появился новый раздел «Академия», который включает в себя развивающий и обучающий контент с подборкой документальных и научно-популярных фильмов, познавательных телеканалов и даже аудиокниг.

Также с помощью нового раздела пользователи могут изучать иностранные языки, просматривая видеолекции, а для закрепления полученных знаний есть ссылки на телеканалы на иностранных языках, представленные в Wink (английский, немецкий, французский, китайский, японский).

Более подробную информацию об услугах, тарифах и акциях можно получить на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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