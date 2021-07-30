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Дольщики долгостроя по ул. Петропавловской, 5 в Томске получат выплаты

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Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принял решение о выплате компенсаций дольщикам долгостроя по улице Петропавловской, 5 в Томске, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как рассказал генеральный директор регионального фонда защиты дольщиков Сергей Световец, на компенсации шестерым собственникам квартир так и не возведенного проблемного объекта будет направлено почти 13 млн рублей, из которых 10,7 млн — средства федеральной казны.

«Сейчас мы начинаем прием документов от дольщиков для получения компенсационных выплат. Перечень необходимых бумаг размещен на сайте фонда», — сказал Сергей Световец.

В 2021 году в Томской области приняты решения по ряду проблемных домов: дольщики с ул. Нефтяной, 3 в Томске и ул. Сосновой, 16 дом 7 в Северске получат компенсации за недостроенное жилье, а томские многоквартирники по пер. Нижнему, 49 (блоки А, В, Е), пр. Мира, 33 и ул. Профсоюзной, 7 будут достроены.

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