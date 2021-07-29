Mitsubishi Outlander и грузовик столкнулись на трассе Томск-Мариинск, один человек погиб
29 июля 2021
В среду, 28 июля, в Томском районе столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовой автомобиль. Один человек погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 16.20 на 43 километре автомобильной дороги Томск-Мариинск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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