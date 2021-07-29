18+
18+

Mitsubishi Outlander и грузовик столкнулись на трассе Томск-Мариинск, один человек погиб

Происшествия, Томские новости, Томск происшествие ДТП грузовик Mitsubishi Outlander и грузовик столкнулись на трассе Томск-Мариинск, один человек погиб

В среду, 28 июля, в Томском районе столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовой автомобиль. Один человек погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.20 на 43 километре автомобильной дороги Томск-Мариинск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске задержали кемеровчанина с 1,3 кг опия и гашиша

30 июня 2021
Томские новости

Компания «Сибагро» приняла участие в студенческом форуме «Я – профессионал»

6 июля 2021
Томские новости

Движение по пр. Фрунзе в Томске перекроют на 11 часов раньше запланированного

22 июля 2021
Томские новости

Вышел мини-сериал об известных томичах

5 июля 2021
Томские новости

Субсидии — за вакансии: томским работодателям помогут найти сотрудников

7 июля 2021
Томские новости

В томское СИЗО пытались передать два телефона в мыле

28 июля 2021
Томские новости

ВАЗ и Mercedes столкнулись в Томске

28 июля 2021
Томские новости

Как дарить букеты из роз – правила цветочного этикета

2 июля 2021
Томские новости

«Праздник Топора» в Томской области переносится на год из-за коронавируса

22 июля 2021
Комментарии для сайта Cackle