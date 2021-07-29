Mitsubishi Outlander и грузовик столкнулись на трассе Томск-Мариинск, один человек погиб

29 июля 2021

В среду, 28 июля, в Томском районе столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовой автомобиль. Один человек погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.20 на 43 километре автомобильной дороги Томск-Мариинск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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