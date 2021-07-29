«Газпромнефть-Восток» поддерживает томских медиков

29 июля 2021 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» оказал помощь в приобретении медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты для сотрудников Бакчарской и Парабельской районных больниц, а также томской клинической больницы № 3 им. Б.И. Альперовича.

Благодаря поддержке «Газпромнефть-Востока» клиника в Парабели будет укомплектована комбинированным монитором для контроля деятельности сердца и артериального давления, электрокардиографом, негатоскопом, аспиратором и морозильной камерой для хранения плазмы крови. Бакчарские медики получат более 400 комплектов спецодежды, в том числе утепленные зимние куртки для выездов на домашние вызовы. Для Томской городской клинической больницы №3 будут приобретены пульсоксиметры, автоматические тонометры и инновационные препараты для лечения пациентов от коронавируса.

Поддержка медучреждениям Томской области оказывается в рамках корпоративной программы «Газпром нефти» «Антивирус»* и продолжает работу, начатую в прошлом году. В мае 2020 года «Газпромнефть-Восток» оказал помощь Медико-санитарной части №2 Томска, где находится госпиталь для пациентов с COVID-19. Предприятие выделило средства для закупки оборудования, мебели и средств индивидуальной медицинской защиты для врачей. Ранее «Газпром нефть» передала для врачей больниц и поликлиник Томской области в общей сложности почти 160 тысяч средств медицинской защиты. Среди них — маски для лица, респираторы, очки, костюмы химической защиты, антисептики, перчатки. Гуманитарный груз поступил в томскую Медико-санитарную часть №2 и городскую больницу города Стрежевой.

— Для нас помощь «Газпромнефть-Востока» очень своевременна и актуальна. Комплекс суточного мониторирования деятельности сердца и состояния артериального давления позволит обследовать пациентов более качественно на местах, не обращаясь в областной центр, учитывая удаленность территорий. Новый современный электрокардиограф позволит быстро и качественно считывать информацию с электрокардиограмм. Мы вкладываем в свою работу всю душу, а приобретение нового оборудования дает нам возможность значительно повысить уровень медицинских услуг для жителей района, — прокомментировал главный врач Парабельской районной больницы Владимир Булычев.

— С первых дней распространения коронавирусной инфекции «Газпромнефть-Восток» занимает активную позицию в направлении поддержки медицинских учреждений Томской области. Такое партнерство позволит обеспечить качественную и эффективную помощь людям, а также создаст комфортные условия для работы медицинского персонала, — сказал Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».

Корпоративная программа «Антивирус» основана на определении ключевых рисков и системе барьеров на пути распространения вируса. Комплекс мер направлен на сохранение здоровья сотрудников, обеспечение непрерывного производства и финансовой устойчивости компании. Кроме того, «Газпром нефть» оказывает помощь жителям регионов своей деятельности, а также медикам и волонтерам — в больницы доставлены партии аппаратов искусственной вентиляции легких и новые томографы, передано более 2,7 млн средств индивидуальной защиты, проводится безвозмездное техобслуживание машин скорой помощи, предоставляется бесплатное топливо для врачей и волонтерских движений.

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