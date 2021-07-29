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Томичи могут выбрать озеро, куда запустят карпов

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Клуб аквалангистов «Наяда» ТУСУР совместно с экологическим клубом «Зелёный Свет» планируют провести в августе акцию «Карп» и запустить 45 кг взрослых особей карпа в один из водоемов, который выберут томичи, сообщает пресс-служба городской администрации.

На первом этапе акции пройдет голосование жителей Томской области за озеро, в которое запустят рыбу. На выбор предлагают два водоема: озеро Лебяжье (пос. Победа) и озеро Кудровское (Нефтехим). Экосистема этих водоемов подходит для заселения рыбой, подтвердили специалисты ОГБУ «Облкомприрода». В озерах рыба не только приживется, но и станет частью экосистемы.

После того, как томичи сделают свой выбор, стартует второй этап – зарыбление. Третьим этапом станет мониторинг – дайверы будут фиксировать, как карпы приживаются, и следить за фауной озера.

Голосование продлится до 12 августа в официальной группе клуба «Наяда» во «ВКонтакте».

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