Томичей приглашают на очередную встречу «Ландшафтных волонтеров»

28 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина

В пятницу, 30 июля, в Томске состоится очередная встреча координаторов движения «Ландшафтные волонтеры». На этот раз она пройдет в онлайне, сообщают организаторы в группе движения ВКонтакте.

«Мы продолжаем нашу миссию — наполнять базу данных Countree актуальными сведениями о зеленых насаждениях нашего города. И очень рассчитываем на ваше участие!», — говорится в сообщении.

Участников встречи ждет знакомство с организаторами движения «Ландшафтные волонтеры», а также краткая лекция о значении и принципах инвентаризации зеленых насаждений с помощью системы Countree.

Кроме того, с каждым подключившимся в частном порядке договорятся об очной встрече с координатором движения для проведения мастер-классов по внесению деревьев в базу Countree с помощью смартфона.

«Только с вашей помощью мы можем обеспечить город открытой и общедоступной информацией для системного управления зеленым фондом Томска, разработки проектов благоустройства территории и, самое главное, для общественного контроля за состоянием озеленения», — отмечают организаторы.

Принять участие во встрече можно здесь, начало в 18.00. Всех, кто планирует подключиться, просят также заполнить анкету по ссылке.

Идея «Ландшафтных волонтёров» родилась в Томском ландшафтном клубе. Участники движения занимаются инвентаризацией зелёных насаждений Томска, принимают участие в мероприятиях, направленных на то, чтобы сформировать качественную систему городского озеленения. Кроме того, осуществляют общественный экологический контроль. Соорганизаторами проекта являются Томский государственный университет и Клуб активных горожан.

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