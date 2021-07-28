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Более 9 тыс. домов могут остаться без воды из-за аварийного ремонта на водопроводных сетях

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Сегодня, 28 июля, в некоторых домах Томска и Томского района возможно отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с повреждением участка железобетонного водовода диметром 1200 мм в районе 43 скважины и проводимыми здесь ремонтными работами. В связи с этим в ряде домов Кировского, Советского, частично Ленинского и Октябрьского районов Томска возможно временное прекращение подачи холодной воды. Для проведения работ «Томскводоканал» отключит поврежденный участок с последующей его замены.

Между тем список домов, попавших под ограничение подачи холодной воды, включает более 9 тыс. адресов. С их полным перечнем можно ознакомиться здесь.

«В настоящее время может отмечаться снижение давления холодного водоснабжения по указанным адресам», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточняют, что, ориентировочно, вода будет отсутствовать 8 часов, с 16.00 среды, 28 июля, до 00.00 четверга, 29 июля.

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