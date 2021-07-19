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ВАЗ и Mercedes столкнулись в Томске

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Сегодня, 28 июля, в Томске столкнулись ВАЗ 2107 и Mercedes, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.25 на ул. Высоцкого, 1. По предварительным данным, 74-летний водитель отечественного автомобиля не выполнил требование знака "Уступите дорогу", в результате чего и произошло столкновение.

Пожилого водителя доставили в медучреждение для осмотра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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