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Томичей приглашают на гаражную распродажу в поддержку единственного городского котокафе

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В середине августа томское котокафе Cat Space проведет гаражную распродажу, чтобы собрать средства для оплаты долга по коммунальным платежам и по аренде, сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

Котокафе оказалось в тяжелом финансовом положении из-за двухнедельного карантина, который его организаторам пришлось выдержать после контакта с больным COVID-19. В итоге у заведения накопился долг в 63 тыс. рублей за аренду и коммунальные платежи.

Для участия в гаражной распродаже начиная с 29 июля томичи могут принести в кафе хорошо сохранившиеся:

Сама распродажа состоится 15 августа. Ранее принесённые вещи сможет купить любой желающий. Вырученные средства пойдут на оплату долгов Cat Space и на помощь зоозащитной организации «Колыбель Дианы».

Кроме участия в распродаже, помочь котокафе можно деньгами (Александр Сергеевич Е. — 89913912013) или наполнителем (древесный комкующийся наполнитель ECO-Premium, либо комкующийся наполнитель из тофу).

Также поддержать заведение можно придя к котикам в гости. Работает кафе с 12:00 до 21:00 все дни, кроме понедельника, адрес — Тверская, 92.

Cat Space работает по принципу тайм-кафе. Гости оплачивают только время, проведенное в заведении.

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