В Томскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт»

28 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Томскую область. В регион доставили 3 776 доз нового препарата, которые распределят в городские пункты вакцинации, в том числе и мобильные, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В отличие от других вакцин, «Спутник Лайт» вводится однократно. Его можно использовать для вакцинации граждан с 18 до 60 лет, переболевших COVID-19 и повторной вакцинации взрослых.

За весь период в регион поступило 269 055 доз вакцины (243 409 — «Гам-КОВИД-Вак», 20 070 — «ЭпиВакКорона», 1 800 — «КовиВак», 3 776 — «Спутник Лайт»).

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 228 325 человек, вторым — 162 558. Среди вакцинированных 78 305 человек старше 60 лет. Таким образом, 44,5% жителей Томской области, имеющих возможность поставить вакцину от СOVID-19, уже сделали выбор в пользу прививки.

По словам начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, вакцинация по-прежнему является самым эффективным способом противостоять коронавирусной инфекции и призвал жителей региона сделать прививку, чтобы защитить себя и окружающих.

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