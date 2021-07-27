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Сотрудница одного из томских медучреждений вносила ложные сведения в реестр о вакцинации и уничтожала вакцину

Криминал, Происшествия, Томские новости, вакцинация коронавирус инфекция арестовали задержали подлог Сотрудница одного из томских медучреждений вносила ложные сведения в реестр о вакцинации и уничтожала вакцину

Сотрудница одного из медицинский учреждений Томска подозревается в подлоге данных о поставивших прививку от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 63-летняя томичка с июня по июль 2021 года вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от коронавируса, а сама уничтожала вакцину.

Противозаконная деятельность задокументирована. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 с.160 УК РФ.

Сейчас проводится дознание, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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