18+
18+

Завтра томичей ждут грозы, град и шквалистый ветер

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, дожди грозы шквалистый ветер град Завтра томичей ждут грозы, град и шквалистый ветер

Завтра, 27 июля, в Томской области ожидаются дожди и грозы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами сохранятся сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. На улице необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.

Согласно данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске будет облачно, небольшой дождь, воздух прогреется до 19°С. Ветер западный, 4 метра в секунду.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Как дарить букеты из роз – правила цветочного этикета

2 июля 2021
Томские новости

Томские ученые запатентовали установку для реабилитации переболевших COVID-19

26 июля 2021
Томские новости

Полицейский пёс Акбар помог найти 1,5 кг наркотиков

5 июля 2021
Томские новости

Решение о благоустройстве территории у томского трамплина примут с учетом мнения томичей — власти

12 июля 2021
Томские новости

Пропавший в Томской области самолет Ан-28 найден, есть выжившие

16 июля 2021
Томские новости

В Томске откроются еще два пункта вакцинации от COVID-19

1 июля 2021
Томские новости

У жителя одного из сел Томской области нашли более 7 кг марихуаны

12 июля 2021
Томские новости

Работодатели проведут для томичей открытые отборы на вакансии

8 июля 2021
Томские новости

Пожилая женщина пострадала в ДТП на трассе Томск — Самусь

28 июня 2021
Комментарии для сайта Cackle