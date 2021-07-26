Завтра томичей ждут грозы, град и шквалистый ветер
26 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Завтра, 27 июля, в Томской области ожидаются дожди и грозы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«Местами сохранятся сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. На улице необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.
Согласно данным сайта томского Гидрометцентра, завтра в Томске будет облачно, небольшой дождь, воздух прогреется до 19°С. Ветер западный, 4 метра в секунду.
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