Житель Томской области хотел расплатиться с долгами малыми суммами, но у него нашли валютный счет

26 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Житель Стрежевого, задолжавший более 25 тыс. рублей по налогам, предполагал гасить задолженность малыми суммами в течение длительного времени. При этом он пытался ввести в заблуждение судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Предприниматель однозначно заявил приставу, что собирается расплачиваться с долгом малыми частями на протяжении нескольких лет. Раз в месяц он переводил на депозитный счет отделения по 300 рублей. Чтобы ускорить выплату приставы обратили взыскание на банковские счета должника, но на них не оказалось денег. Тогда было решено наложить запрет на совершение сделок с имуществом и автомобилем неплательщика. Позже приставы попытались арестовать автомобиль должника, но тот его спрятал, в связи с чем в отделении начали готовить документы для объявления имущества в розыск.

Через некоторое время пристав сделала повторный запрос в банки на наличие расчетных счетов должника. На этот раз поиски принесли результаты. Оказалось, что должник завел новый счет в юанях. Средств, находящихся на нем, вполне хватило для погашения долга. Судебный пристав вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства в валюте при исчислении долга в рублях. Вскоре банк перечислил сумму задолженности в полном объеме в пересчете на рубли, включая исполнительский сбор.

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