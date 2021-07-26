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Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми

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В сервисе цифрового образования «Лицей» от «Ростелекома» стартовала выгодная акция для семей с детьми. При оформлении подписки на одного ребенка второй получит доступ к «Лицею» в подарок до конца 2021 года. Подключиться для получения подарка нужно до 31 августа 2021 года.

Лето — отличное время для саморазвития. Школьникам важно не растерять за каникулы знания и подготовиться к началу учебного года, ведь половина лета уже прошла. «Лицей» поможет справиться с этой задачей в увлекательном игровом формате, который побуждает узнавать новое и помогает улучшить оценки.

В подписку входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по всем предметам за 5–11 класс, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, познавательные развивающие курсы, а также консультации психологов. Школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1–4 классы), средняя (5–8 классы) и старшая (9–11 классы). Курсы «Лицея» разработаны лучшими преподавателями, методистами и экспертами, ведущими специалистами в сфере науки и образования России.

«В России более 8 миллионов семей с двумя и более детьми, которым необходимо качественное образование. Мы знаем, как непросто приходится родителям, когда помогать по учебе нужно сразу нескольким детям. Разный возраст — разные нагрузки, интересы и программа. В “Лицее” у каждого ребенка появится возможность самостоятельно изучить все темы школьной программы по индивидуальному графику, эффективно подготовиться к экзаменам и развить полезные навыки на дополнительных курсах», — сказал директор продуктового офиса «Перспективные цифровые продукты» компании «Ростелеком» Кирилл Брылёв.

Родители и дети могут следить за прогрессом обучения в новом разделе «Успеваемость». Ученикам доступна индивидуальная статистика обучения: наглядные графики, показывающие количество пройденных и незавершенных уроков; прогресс в обучении за год, месяц или неделю; детальная информация с указанием освоенных, не до конца изученных или новых тем, а также регулярность занятий.

Стоимость подписки составляет 199 рублей в месяц на весь образовательный контент «Лицея». Чтобы принять участие в акции, надо сделать несколько шагов: создать аккаунт для второго ребенка, активировать подписку в одном из личных кабинетов, направить на почту lc@rt.ru электронные адреса и номера мобильных телефонов двух личных кабинетов платформы «Лицей». После этого активируется бесплатная подписка на втором аккаунте.

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