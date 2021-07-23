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В Томской области пресекли канал поставки сильнодействующих запрещенных веществ

Криминал, Томские новости, уголовное дело арестовали задержали запрещенные вещества контрабанда В Томской области пресекли канал поставки сильнодействующих запрещенных веществ

Жителя Северска задержали по подозрению в контрабанде запрещенных сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области.

Злоумышленник заказывал вещества на специализированных сайтах. Его задержали с поличным - при этом он полностью признал вину и выдал все имеющиеся у него запрещенные вещества, а также согласился сотрудничать со следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ…».

Теперь мужчине грозит до 7 лет колонии.

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