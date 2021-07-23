В Томской области пресекли канал поставки сильнодействующих запрещенных веществ

23 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Жителя Северска задержали по подозрению в контрабанде запрещенных сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области.

Злоумышленник заказывал вещества на специализированных сайтах. Его задержали с поличным - при этом он полностью признал вину и выдал все имеющиеся у него запрещенные вещества, а также согласился сотрудничать со следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ…».

Теперь мужчине грозит до 7 лет колонии.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: