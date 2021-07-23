Сельхозкооператив томского депутата уличили в незаконной продаже туш коров на мясо

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2021 // Фото: unsplash.com

Управление Россельхознадзора по Томской области выявило факт продажи сельскохозяйственным производственным кооперативом (СПК) «Белосток» мертвых коров населению, сообщила агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Туши вынужденно убитого крупного рогатого скота, не подвергнутые ветеринарно-санитарной экспертизе, соответственно, являющиеся биологическими отходами, вместо утилизации в имеющемся крематории, биотермической яме, были реализованы СПК „Белосток“ гражданам для личного потребления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туши отпускались без ветеринарных сопроводительных документов.

Ведомство привлекло «Белосток» к административной ответственности по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ.

Врио руководителя управления Владислав Федулов уточнил «Интерфаксу», что сумма штрафа составила 500 тыс. рублей.

Ранее Россельхознадзор оштрафовал «Белосток» на 400 тыс. рублей за незаконное складирование отходов животноводства на площади в 1,6 га.

СПК «Белосток» зарегистрирован в 2002 году в селе Пудовка Кривошеинского района. Компания специализируется на разведении КРС и растениеводстве. Выручка СПК в 2020 году составила 438 млн рублей, чистая прибыль — 99 млн рублей.

В декабре 2014 года на предприятии открылась обновленная ферма. В составе первой очереди был введен коровник, рассчитанный на 400 коров айрширской породы, позднее введен второй коровник вместимостью 600 голов КРС.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», председателем правления СПК «Белосток» и его бенефициаром является Паруйр Яврумян — депутат Законодательной думы Томской области. В июне президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ.

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