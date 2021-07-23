Большие рекорды маленького завода

23 июля 2021 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Стрежевской нефтеперерабатывающий завод нынешним летом отметил сразу три впечатляющих «юбилея». Заводчанами была переработана семимиллионная тонна нефти, выпущена трёхмиллионная тонна товарной продукции и восьмисоттысячная тонна бензина!

Разумеется, для таких гигантов, как Сызраньский или Куйбышевский НПЗ, эти цифры покажутся не слишком уж впечатляющими, но для такого мини-производства они весьма внушительны. СНПЗ, вообще, умеет впечатлить. Маленький завод, имея в своём арсенале лишь две установки (в Стрежевом и Пионерном), производит автобензин марок АИ-92 и АИ-95 экологического класса «Евро-5», а также высококачественное топливо моторное среднедистиллятное нескольких сортов. И полностью обеспечивает продукцией нефтеградцев, промысловиков, да ещё и на жителей ХМАО хватает! Ежедневно со Стрежевского НПЗ уходит до 25 бензовозов с готовой продукцией. Отгрузка не прекращается даже во время остановочных ремонтов: здесь заботятся о потребителях и заранее создают необходимый резерв.

Кстати, о ремонтах. Очередной из них, и довольно значимый, при участии десяти подрядных организаций, завершился совсем недавно. На стрежевской установке произвели большой комплекс работ по ремонту основного технологического оборудования и трубопроводов, зачистке резервуаров и ёмкостей. Одним из самых значимых событий стала регенерация катализатора риформинга, который участвует в производстве высокооктановых бензинов. Дело это для любого завода очень важное, хлопотное и ответственное. Стоит отметить, что и здесь нашим коллегам есть чем гордиться: если другие производители прибегают к процедуре регенерации в среднем раз в 2-3 года, то стрежевчане увеличили «пробег» до восьми лет. За счёт хорошего качества сырья и грамотной слаженной работе команды специалистов, не допускающей сбоев технологического режима. Это один из лучших показателей среди всех заводов «Роснефти»!

А вы знали?

Катализатор риформинга — самая дорогая, можно даже сказать, драгоценная составляющая технологической цепочки производства высокооктановых бензинов. В установке Стрежевского НПЗ его около трёх тонн, и порядка 10 килограммов из них — платина! Выделить драгоценный металл из катализатора невозможно, но факт остаётся фактом: наш бензин «рождается» из «чёрного золота» и платины.



До того, как стать моторным топливом, нефть проходит по внутризаводским трубопроводам и установкам путь длиной почти в четыре километра.



Многие технологические процессы нефтепереработки требуют подогрева сырья. А как мы знаем, у разных составляющих этого сырья и «рабочая» температура может отличаться кардинально: у более лёгких она ниже, у тяжёлых — выше. К примеру, для разделения фракций в 26-метровой ректификационной колонне Стрежевского НПЗ нефть нагревают в температурном диапазоне от 28 до 360 градусов.

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