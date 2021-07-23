Пытаясь спасти свои сбережения житель Томской области лишился почти полумиллиона рублей
Житель одного из сел Томской области стал жертвой мошенников, которые предложили ему помощь в защите сбережений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Пожилому мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банковского учреждения. Он сообщил, что мошенники пытаются снять деньги со его счета. Позже мужчине позвонили с номера телефона, который указан на официальных ресурсах, как номер телефона сотрудника правоохранительных органов. В беседе «полицейский» убедил жертву перевести деньги на «безопасный счет».
Следуя указаниям мошенников пенсионер снял со своего сет 445 тыс. рублей и поехал в село Нарга, где перевел деньги на отправленные в одном из мессенджеров реквизиты «безопасного счета».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
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