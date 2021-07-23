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У ковидария в томском Дворце спорта построили мощную кислородную подстанцию

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, подстанция горсети дворец зрелищ и спорта ковидарий респираторный госпиталь У ковидария в томском Дворце спорта построили мощную кислородную подстанцию

Компания «Горсети» построила мощную кислородную подстанцию для ковидного госпиталя в томском Дворце зрелищ и спорта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Энергетики установили опоры, протянули самонесущий изолированный провод и запитали электроэнергией объект в два этапа: сначала — малый куб, рассчитанный на 400 литров, затем большую станцию на 1000 литров кислорода.

«Поскольку объект мощный, стационарный, чтобы его подключить, мы построили отдельную линию электропередачи», — отметил исполнительный директор компании «Горсети» Максим Резников.

Напомним, ковидарий в Дворце зрелищ и спорта открыли 28 июня по решению губернатора Сергея Жвачинка. Предполагается, что здесь будут лечиться пациенты с легким и средне-тяжелым течением заболевания, а основную часть персонала составляют медики Томской областной клинической больницы.

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