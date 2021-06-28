В томском Дворце спорта откроют временный респираторный госпиталь

28 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 28 июня, в томском Дворце спорта открывается временный респираторный госпиталь. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что во Дворце спорта будут лечиться пациенты с легким и средне-тяжелым течением заболевания, а основную часть персонала составят медики Томской областной клинической больницы.

Всего в госпитале площадью 2,3 тысячи квадратных метров сейчас размещены 249 коек, все оборудованы системой подачи кислорода, предусмотрена возможность увеличить количество коек как минимум вдвое.

Отделение интенсивной терапии на 16 коек обеспечено необходимым оборудованием для выполнения реанимационных действий.

Предполагается, что открытие госпиталя во Дворце спорта позволит другим медицинским учреждениям Томска оказывать плановую помощь, не связанную с коронавирусом.

Напомним, по последним данным, за прошлые сутки в Томской области зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Томской области COVID-19 заболели 33 971 человек. 32 248 заболевших выздоровели.

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