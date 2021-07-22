Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе Томск - Колпашево

22 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 22 июля, на трассе Томск - Каргала - Колпашево произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.30 на 237 километре трассы. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla Spacio не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водитель скончался на месте происшествия после прибытия бригады "скорой".

Очевидцев произошедшего просят обратиться по телефонам 83825722504, 83825721370, 02 с сотового 102.

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