В Томске водитель Daewoo скончался после столкновения с другим автомобилем и столбом в Томске

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 21 июля, в Томске столкнулись Daewoo Nexia и Toyota Mark II, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.25 на Иркутском тракте, 156. По предварительным данным, 61-летний водитель Daewoo при развороте не занял крайнее левое положение на проезжей части. В результате произошло столкновение с Toyota. После этого Daewoo продолжит движение и врезался в опору рекламной конструкции.

В результате ДТП водитель и женщина-пассажир Daewoo с травмами были доставлены в больницу, где позднее мужчина скончался. Так же, в момент ДТП в салоне автомобиля Daewoo находилась 3-летняя девочка. Она была пристегнута в детском удерживающем устройстве и не получила серьезных травм.

Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, 4 этаж, телефон 794-715 или 794-719.

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