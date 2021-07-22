Болото смягчило аварийную посадку Ан-28 в Томской области - пилот

22 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Жесткой посадки самолета Ан-28, который 16 июля аварийно сел в Томской области, удалось избежать благодаря болотистой местности, считает его пилот Анатолий Прытков.

«В процессе посадки сибирская болотистая местность сыграла как аэрофинишер. Мягкий грунт сработал как подушка безопасности в автомобиле. Самолет уперся в мягкий грунт, опрокинулся и все зависли на ремнях», — цитирует Анатолия Прыткова агентство «Интерфакс-Сибирь».

Он также отметил, что при посадке и опрокидывании боковое окно около места пилота оказалось выдавлено.

«Процентов 60-70 пассажиров эвакуировались через мое место (через выдавленное окно — прим.ред.). Затем один из пассажиров, Роман, который оказался спортсменом, и наш бортмеханник Никита сумели открыть основной люк, и остальные пассажиры покинули самолет через него», — сообщил пилот.

Он рассказал, что экипаж и пассажиры были готовы заночевать у места аварийной посадки и даже организовали временный лагерь, но поисковый вертолет в течении 2-2,5 часов обнаружил пропавший самолет.

16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании «СиЛА», выполнявшего рейс Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали, а 21 июля их выписали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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