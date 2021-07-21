Пострадавшие при аварийной посадке Ан-28 в Томской области пилот и пассажирка выписаны из больницы

21 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Медики перевели на амбулаторное лечение пилота и пассажирку самолета Ан-28, который 16 июля совершил аварийную посадку в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Двое пострадавших, которые были госпитализированы, переведены на амбулаторное лечение», — сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь пресс-служба областного департамента здравоохранения распространила видео, на котором пилот Анатолий Прытков сообщает, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

«Всем огромное спасибо за оказанную медицинскую помощь и экипажу, и пассажирам. Персонал Томской областной клинической больницы очень отзывчивый, доброжелательный — что ни попрошу, все сделают», — сказал Прытков.

Облздрав также сообщает, что выписанной пассажирке рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога.

16 июля у самолета Ан-28 авиакомпании «СиЛА», выполнявшего рейс Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области, на борту было 18 человек. Воздушное судно совершило жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей. Все пассажиры и экипаж остались живы. Травмы получили 11 человек, двоих госпитализировали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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