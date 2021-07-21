Томский таксист хотел подвезти иностранца до аэропорта, но вместо этого лишился 60 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2021 // Фото: Unsplash.com

В Томске водитель такси стал жертвой мошенников, представившихся администратором одной из гостиниц, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина, работавший водителем в одном из известных сервисов такси, получил заказ о перевозке клиента от гостиницы до аэропорта. Затем ему позвонил неизвестный, представившийся администратором одной из городских гостиниц. Он уточнил, что таксисту необходимо доставить до аэропорта иностранного гражданина, не владеющего русским языком. Кроме того, иностранец якобы не мог оплатить проезд. Поэтому злоумышленник попросил таксиста сообщить номер его банковской карты.

Следуя инструкции мошенников водитель переслал «администратору» не только номер карты, но и код доступа. После этого с банковского счета таксиста были списаны 60 тыс. рублей. При этом иностранный гражданин услугами такси не воспользовался, а лжеадминистратор прекратил выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В пресс-службе также отмечают, что за прошедшие сутки жители Томской области передали мошенникам более 2,5 млн рублей. Жертвами мошенников стали 17 человек. Распространенными способами обмана являются звонки от лжесотрудников банков и лжесотрудников правоохранительных органов, а также участившееся случаи мошенничества в сфере оказания услуг перевозке граждан в такси.

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